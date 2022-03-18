حلبة مرسى ياس تشهد نهائيات برنامج "فيا رالي ستار"

المصدر: وام

انطلقت اليوم بحلبة مرسى ياس منافسات برنامج" فيا رالي ستار" المعتمد لدى الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي وتستمر حتى يوم 20 الجاري بحضور 23 متسابقا ينتمون إلى 9 دول :الإمارات والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، ومصر والعراق.

وتتضمن منافسات مرحلة التصفيات في حلبة مرسى ياس مجموعة من الاختبارات والسباقات بمواجهة الوقت ليتم بعد انتهاء المنافسات تحديد الفائز الذي ينضم إلى المتسابق الأستوني روميت جورغنسون، الفائز بتصفيات فيا رالي ستار لمنطقة أوروبا، للمشاركة في أولى دورات موسم تدريب فيا رالي ستار المخطط لإقامته في عام 2023.

ويشهد العام الحالي إقامة ست تصفيات قارية لبطولة "فيا رالي ستار"، بالإضافة إلى نهائيات لفئة السيدات تقام خلال وقت لاحق من هذا العام، لينضم الفائزون السبعة في التصفيات إلى أول فريق فيا رالي ستار في الموسم الافتتاحي في عام 2023.

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