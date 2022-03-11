"أكاديمية بوذيب" تستضيف منافسات الأسبوع الـ14 لدوري القفز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، على ميدان الصالة المغطاة، منافسات الأسبوع الـ(14) لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتألف من 8 منافسات، تقام على مدي يومين وتنطلق اليوم، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية الدوري.

وتتعاظم أهمية منافسات الاسبوع بالنسبة لفرسان وفارسات القفز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، كلقاء تأهيلي يجمع بين جميع فئات الفرسان، وتجري فعالياته قبل اسبوع واحد يفصلها عن بطولة الإمارات (23) لقفز الحواجز على صالة الأكاديمية أيضاً.

تقام المنافسات وفق الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا (تفعيل تطبيق الحصن)، وتبلغ قيمة جوائز الاسبوع الـ(14) للدوري (300) ألف درهم، منها حوافز بقيمة (100) الف درهم لفرسان القفز من دولة الإمارات المشاركين في يومي المنافسات، وينالها الستة الأوائل في كل منافسة.

يمثل اتحاد الفروسية في منافسات الاسبوع حسام زميت، و يترأس لجنة التحكيم الدولي خليل ابراهيم، و مسارات المنافسات يصممها هندريكوس ليندرز ، و يشرف الدولي علي مهاجر على الميادين بمساعدة مجموعة من المشرفين الدوليين.

خصصت منافستان لكل فئة، مع اختلاف المواصفات والمسار حسب ما يتلاءم مع كل مستوى، لفئة الفرسان الأشبال و المبتدئين و لخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، منافسة من جولة واحدة، ارتفاع حواجزها (100 ـ 105) سم، والثانية من مرحلتين خاصة على ذات الارتفاع، ولفرسان المستوى الثاني، و( الجونيورز )، والخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات منافسة من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (115 ـ 120) سم، ومنافستهم في اليوم الثاني من مرحلتين خاصة على حواجز ارتفاعها (120) سم، ولفرسان المستوى الأول، تقام المنافسة الأولى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (140) سم، والثانية من مرحلتين خاصة على حواجز (130) سم ، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز تقام منافستان لفرسان المستوى على ارتفاع (140) سم، والارتفاع (130) سم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news