«ند الشبا» تعتمد القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية»، القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، التي تنظم من السادس إلى 18 أبريل المقبل، ضمن منافسات النسخة التاسعة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي. وتتضمن القائمة ثمانية فرق هي: زعبيل، مجموعة إتش إم إس، فهود زعبيل، إسبيدر تيم، دبي 2020، دبي 2021، المفاجأة، وبن ثاني، وسيتم إجراء مراسم القرعة والإعلان عن جدول المباريات في وقت لاحق، بحضور مديري الفرق.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين في الفرق، والكادرين الفني والطبي، وفق الشروط المعتمدة باللائحة حتى الساعة 12 ظهر يوم الثاني من أبريل المقبل. ويسمح النظام الجديد للبطولة بتسجيل 14 لاعباً حداً أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين حداً أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، كما يسمح بتسجيل 12 لاعباً من غير المواطنين حداً أقصى في الفريق الواحد، وألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق الواحد عن لاعبَين حداً أدنى.

ويتواصل التسجيل في بقية الرياضات التي تتضمنها الدورة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، حيث يستمر التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى 15 أبريل المقبل، وبطولة الدرّاجات الهوائية حتى 10 أبريل، وسباق الجري حتى الثالث من أبريل، وفي بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى يوم 25 الجاري، وفي بطولة البادل تنس حتى يوم 18 من مارس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news