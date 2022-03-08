منتخب الرماية يصل قبرص للمشاركة في كأس العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصلت بعثة المنتخب الوطني لرماية الأطباق إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأطباق، التي تنطلق اليوم بمشاركة 336 رامياً ورامية يمثلون 48 دولة.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة: حسن بن هديه الشحي «إدارياً»، وفي رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» كل من: سيف خليفة فطيس ومحمد أحمد حسين، أمّا في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فيمثل المنتخب سيف مانع الشامسي وأحمد يحيى الحمادي.

ووفقاً للائحة الاتحاد الدولي للرماية سيحصل كل رامٍ مشارك على نقاط نظير المشاركة في كل بطولة، للاستفادة منها عند منح بطاقات المشاركة الأولمبية، الأمر الذي سيدفع جميع الرماة إلى الحرص على المشاركة، وبذلك سيزداد عدد المشاركين ومن ثم التنافس.

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