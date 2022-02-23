الملاكم الكوبي هيريرا: ترحيب الناس في دبي أكثر ما أعجبني.. وجاهز لنزال السبت

المصدر: الإمارات اليوم

قال الملاكم الكوبي، وحفيد الأسطورة إنجيل هيريرا، جادير هيريرا مونتيرو إن أكثر ما أعجبه في دبي هو الترحيب الذي وجده من الجميع منذ لحظة وصوله إلى قبل أيام للتحضير للنزال التاريخي الذي سيجمعه السبت المقبل في صالة نادي الإمارات للغولف بدبي أمام الفلبيني مارك جون ياب. وقال هيريرا في تصريح صحافي على هامش حصة تدريبية إن مواجهة السبت هو أول نزال يخوضه من أجل الحصول على لقب، وهو ما يجعله متوتراً في الوقت الحالي، لكنه وعد بأن يحافظ على رباط جأشه حين يكون داخل الحلبة وأن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز.

وأضاف هيريرا الذي فاز في جميع نزالاته الخمس التي خاضها في مسيرته الاحترافية الوليدة أنه لا يعرف الكثير عن خصمه مارك جون ياب، وتابع: "لا أعرف الكثير عنه، أعلم فقط أنه أكبر مني عمراً وأكثر خبرة، بالنسبة لي اتسلح بأكثر من 100 نزال خاص بالهواة وهذه المواجهة ستكون مختلفة بكل تأكيد وسأسعى جاهداً للفوز".

وأشار الملاكم البالغ 19 عاماً إلى أن جده هو ملهم في الدخول لعالم الملاكمة، وقال: "جدي وكل عائلتي تمارس الملاكة، لقد حصل على ميداليات وبالتأكيد هذا يجعلني فخوراً بذلك، بالنسبة لي لم أشارك في الأولمبياد".

وحول أحلامه وأهدافه وراء ممارسة لعبة الملاكمة المحترفة، قال جادير هيريرا: "حلمي أن أصبح مشهوراً في العالم بأسره، أريد أن أكون اسطورة في الملاكمة، وأن أساعد عائلتي في كوبا". وأعلنت اللجنة المنظمة للنزال أن التذاكر من فئة «VVIP» بيعت بالكامل، بينما وصل سعر تذاكر من فئة «VIP» إلى 349 درهماً، فيما يبلغ سعر الدخول العادي 199 درهماً، وأن المؤتمر الصحافي يقام غداً.

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