نادي البطائح يعلن عن تشييد فندق رياضي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلن نادي البطائح عن تشييد الفندق الرياضي للنادي «فئة ثلاث نجوم» ويضم 36 غرفة مخصصة للرياضيين، قابل للزيادة مستقبلاً، وستقوم شركة الأبراج الشاهقة لمقاولات البناء بتنفيذ المشروع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي حضره رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي ورئيس مجلس إدارة النادي حمد الكتبي، وعدد من القيادات الرياضية والاجتماعية والهندسية.

وقال الكتبي خلال المؤتمر: «يعتبر مشروع الفندق أحد ابرز أهداف النادي تزامناً مع مجهودات مجلس الإدارة، وحرصه على التطوير والتميز للنادي، كونه أصبح من الأندية الرائدة بالإمارة الباسمة».

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