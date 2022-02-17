«الخاسرة المحظوظة» تنهي حلم الأوكرانية سفيتولينا في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أنهت «الخاسرة المحظوظة» السويسرية جيل تيخمان المصنفة 35 على العالم، حلم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 من تحقيق اللقب الثالث في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد أن توجت سابقاً بلقبي 2017 و2018. وحققت تيخمان، أمس، فوزاً مستحقاً بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-2) ضمن دور الـ16 في البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة»، وتمتد حتى 19 الجاري.

وواصلت تيخمان مسلسل مفاجآتها، بعد أن ودعت البطولة الأحد الماضي من الأدوار التأهيلية، قبل أن تعيدها بطاقة «الخاسرة المحظوظة» إلى أروقة البطولة، والتي عادة ما تمنح للاعبة صاحبة الأداء الأفضل والتي لم تنجح في حجز مقعدها والتأهل إلى الأدوار الرئيسة. وسمحت تلك البطاقة لتيخمان بدخول قائمة 32 لاعبة منافسة على اللقب، بدلاً من الأميركية كولينز المصنفة 11 عالمياً التي انسحبت قبل ساعات من انطلاق البطولة. واستغلت اللاعبة السويسرية الفرصة على أكمل وجه، وأقصت في الدور الأول البلجيكية ميرتينيز المصنفة 22 على العالم (6-2 و6-4)، ثم الأوكرانية سفيتولينا.

واحتاجت تيخمان إلى ساعة و44 دقيقة لإقصاء سفيتولينا.

وواصلت البطولة مسلسل مفاجآتها، عقب نجاح اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 21 عالمياً في التأهل إلى ربع النهائي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة التاسعة على العالم، بعدما تغلبت عليها في مباراة مثيرة امتدت ساعتين و32 دقيقة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع «6-4 و1-6 و6-7».

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