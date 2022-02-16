الإعلان عن القائمة الأولية للمتحدثين في قمة القيادات الرياضية العالمية

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع "ليدرز" عن قائمة بأبرز المتحدثين في قمة القيادات الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، حيث ستناقش القمة 4 محاور رئيسية وهي: القيادة – التكنولوجيا – الابداع –الخبرة، بحضور أكثر من 400 مشاركاً من رواد الأعمال، وأكثر من 20 متحدثاً لإثراء جلسات وفعاليات القمة التي تقام على مداريومي 16 – 17 مارس المقبل.

وتأتي القمة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي ومساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية، حيث تهدف لمناقشة كل ما هو جديد في قطاع الرياضة تحت سقف واحد، كما تعتبر القمة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العالمية.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القائمة الأولية للمتحدثين، وتضم جاي كينينجز نائب الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للغولف، ومدير كأس رايدر لجولة موانئ دبي العالمية منذ 2018.

وسيشارك جاي كينينجز في الجلسة مع فان أوترديك رئيس الاتصالات في موانئ دبي العالمية للتحدث عن الشراكة المبرمة بين الجولة الأوروبية وبين جولة موانئ دبي العالمية، والعلامة التجارية الرائدة التي ساهمت في نمو لعبة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي اكتشاف العديد من المواهب الجديدة.

كما ستشارك لورا جورج الأمين العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وجيمس جونسون الرئيس التنفيذي لكرة القدم أستراليا، في جلسة تتحدث عن تطور كرة القدم على مستوى العالم، وستطرح خلال الجلسة آراء متعددة حول رياضة الذكور والإناث منذ المراحل العمرية الصغيرة وصولاً إلى المستويات الاحترافية.

وستحظى القمة بتواجد العديد من الشخصيات الرياضية المؤثرة مثل: ألكسندرا أرماس الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات، وسيمون كوركهيل المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، وأدريان فيلبي المدير التجاري لنادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم،ونافين سينغ المدير التجاري لاتحاد الكرة الإنجليزي، ورونالد دريك مدير عام عين دبي.

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