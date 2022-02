سويسرية "محظوظة" تقضي على الحسناء الأوكرانية سفتيولينا في تنس دبي بطريقة مذهلة (فيديو)

أنهت "الخاسرة المحظوظة" السويسرية جيل تخيمان المصنفة 35 عاماً، حلم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 على العالم والمتوجة بلقب "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات لعامي 2017 و2018، في إضافة اللقب الثالث، عقب الفوز المستحق الذي حققته تخيمان بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-2)، اليوم الأربعاء ضمن الدور الـ 16 في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 22 على ملاعب "سوق الحرة دبي" في منطقة القرهود، وتمتد حتى 19 فبراير الجاري.

وواصلت تيخمان مسلسل مفاجآتها، بعد أن ودعت البطولة الأحد الماضي من الأدوار التأهيلية، قبل أن تعيدها بطاقة "الخاسرة المحظوظة" إلى أروقة البطولة التي عادة ما تمنح للاعبة صاحبة الأداء الأفضل التي لم تنجح في حجز مقعدها والتأهل إلى الأدوار الرئيسية، خصوصاً أن البطاقة فتحت الباب لتخيمان للانضمام إلى قائمة 32 لاعبة المنافسة على اللقب، بدلاً من الأميركية دانيال كولينز المصنفة 11 عالمياً التي انسحبت قبل ساعات من انطلاق البطولة، في فرصة لم تتوان السويسرية عن استغلالها بإقصائها في الدور الأول للبلجيكية إليز ميرتينيز المصنفة 22 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4)، وضرب موعدً في الدور الـ 16 مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في مباراة مثلت بوابة العبور لتيخمان.

We give this rally a 👍 too, Jil!@ElinaSvitolina | #DDFTennis pic.twitter.com/IECdeNVEXb