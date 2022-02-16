المصرية ميار تودع «تنس دبي».. والتونسية أنس جابر تكمل المشوار

المصدر: جوني جبور ■ دبي

عاش الجمهور العربي في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، أمس، مشاعر متناقضة بين الفرح والحزن، عقب تأهل المصنفة 10 عالمياً، التونسية أنس جابر، إلى الدور الثاني بفوزها على الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 106 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و2-6 و7-5)، في المقابل ودّعت المصرية ميار شريف، المصنفة 65 على العالم، البطولة بالخسارة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 15 عالمياً، بمجموعتين دون رد (2-6 و3-6)، لحساب ختام الدور في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ22 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 19 فبراير الجاري.

وباتت آمال الجماهير العربية مقتصرة على التونسية أنس جابر في المنافسة على لقب البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة لاعبات التنس العالمي، تتقدمهن ثمانٍ من أصل المصنفات الـ10 الأوليات على العالم.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعتين وثماني دقائق لضمان الفوز على الروسية زفوناريفا، بعد مجموعة أولى نجحت خلالها جابر في كسر إرسال منافستها في مناسبتين، وحسم نتيجتها في 26 دقيقة، قبل أن تشهد المجموعة الثانية صحوة من قبل زفوناريفا وتتمكن من رد الدين للتونسية بالنتيجة ذاتها (6-2)، في مجموعة امتدت 34 دقيقة، لتدخل المباراة في شوطها الحاسم الذي احتاجت فيها أنس إلى كسر إرسال منافستها في الوقت المناسب، وحسم المجموعة بصعوبة في ساعة وأربع دقائق بواقع (7-5).

وضربت النجمة التونسية موعداً في الدور المقبل، اليوم، مع الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالمياً، والتي ضمنت تأهلها، أمس، على حساب مواطنتها كوري غوف، المصنفة 20 بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-4).

وفي سيناريو مغاير، أكدت حاملة لقب بطولة دبي لعامي 2017 و2018 الأوكرانية إيلينا سفتولينا جهوزيتها نحو السير بعيداً في بطولة دبي بطموح انتزاع اللقب للمرة الثالثة، بعد أن قدمت مباراة قوية أمام المصرية ميار شريف، في مباراة امتدت لساعة و25 دقيقة، بعد مجموعة حسمتها الأوكرانية بواقع (6-2) في 40 دقيقة، قبل أن يتحسن أداء ميار في المجموعة الثانية، التي حاولت خلالها العودة، إلا أن خبرة سفيولينا كانت العامل الحاسم في انتزاع المجموعة (6-3) بزمن بلغ 47 دقيقة.

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