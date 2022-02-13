رئيس الفيفا : نبارك للإمارات النجاح المبهر لكأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن سعادته بالنجاح المبهر الذي تحقق في النسخة الـ 18 من كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" والتي أسدل عليها الستار مساء اليوم بتتويج تشيلسي الإنجليزي بطلا للمرة الأولى في تاريخه.

جاء تتويج تشيلسي بلقب نسخة "الإمارات 2021" من البطولة العالمية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي 2 / 1 خلال اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في تصريحات عقب تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية "تشيلسي" والفضية "بالميراس البرازيلي" والبرونزية "الأهلي المصري": "نبارك لدولة الإمارات هذه الأجواء المميزة والإيجابية، التحضير والتنظيم كان رائعا، أشعر بسعادة كبيرة هنا في الإمارات".

وأضاف: "أعرف أبوظبي جيدا وأحبها.. بلد رائع الجميع سعيد والملاعب ممتلئة بالجماهير".

وفيما يتعلق بمستقبل بطولة كأس العالم للأندية قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سوف نشاهد أمورا جديدة في كرة القدم وبالأخص في هذه البطولة.. انظروا إلى الحضور من مختلف دول العالم، الجميع استمتع بهذه الأجواء الرائعة علينا أن نطور أكثر وأكثر الأندية والجماهير في المستقبل".

وبسؤاله عن إمكانية إقامتها مرة أخرى في أبوظبي قال جياني انفانتينو: "نعمل على ذلك بكل تأكيد".

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