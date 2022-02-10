مربط دبي يبيع بويضة الفرس «إف تي شيلا» بمبلغ 3.2 ملايين درهم

المصدر: الدوحة ■ الإمارات اليوم

أعلن مربط دبي للخيول العربية في بيان له أنه حقق قيمة قياسية بمزاد كتارا للخيل العربية، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، أول من أمس، وذلك من خلال بيع بويضة الفرس العالمية المنتجة للعديد من الأبطال «إف تي شيلا»، ابنة البطل «شايل دريم ديزرت»، والفرس «سول بيرتي تي جي س»، بمبلغ 3.2 ملايين ريال قطري (نحو 3.23 ملايين درهم إماراتي)، وهو أعلى سعر لبويضة من الأفراس العربية الأصيلة في العالم.

وقد كانت البويضة الأغلى عالمياً من نصيب مربط الثمامة القطري، المملوك لكل من نبيل علي بن علي ودانة نبيل علي بن علي.

وعبّر المشرف العام مدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بالإنجاز. وقال في تصريحات صحافية، إنه «مؤشر صريح على المكانة الخاصة لمربط دبي، الذي لم يتوقف عن تسجيل الأهداف الكبرى في إنتاج يقود اليوم جودة عالمية مشهودة، تأسس لأجل تحقيقها منذ 15 عاماً بأمر من فارس العرب والعالم وحكيم الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد جسّد سموه حلم الإمارات ومؤسسها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك حينما جعل الخيل العربية قضية استراتيجية ضمن استراتيجيات النهوض بالمستقبل».

وأضاف أن «الفرس إف تي شيلا كانت إحدى اللبنات الصلبة في تأسيس إنتاج مربط دبي الذي أثبت قوته العالمية، وهي لاتزال بفضل الله حاضنة معطاء ومصدراً متميزاً في صناعة الأبطال، وتطوير إنتاج الخيل العربية في كل مكان من العالم، وهي تستحق هذا الاحتفاء بقيمتها الخاصة، مثلما يستحق مربط الثمامة أن يكون المحتفي المتميز بجوهرة الفرس (إف تي شيلا). تهانينا لمربط الثمامة على ثقته الأصيلة، وتمنياتنا لنبيل علي بن علي ودانة بالتوفيق في مسيرة المربط نحو تحقيق أعظم الإنجازات التي تناسب وفاءه لقضية الخيل العربية وتطويرها وتعميق جودتها».

المرزوقي: علامة عالمية

بدوره، قال المدير التنفيذي لمربط دبي، عبدالعزيز المرزوقي: «مزاد كتارا جسّد علو الاهتمام الخليجي بتطوير الخيل العربية الأصيلة عالمياً، ومن حق المرابط الخليجية أن تحتفظ بأجمل ما لديها من إنتاج أكد بصمته البطولية في العالم. (إف تي شيلا) ليست أي فرس بطلة، بل هي متعددة الإنجازات البطولية العالمية، وهي أم للعديد من الأبطال العالميين، وتعتبر علامة بارزة في صناعة أمجاد أفضل مربط في العالم».

وأضاف المرزوقي: «كل أعمدة الإنتاج في مربط دبي من أفحل وأفراس، هي اليوم أعمدة للإنتاج العالمي من الخيل العربية الأصيلة. ولايزال المجال مفتوحاً أمام كل المهتمين بتطوير إنتاجهم في الحصول على تشبيات متميزة، وخيول ذات جودة عالية، يضعها المربط رهن اختياراتهم لخدمة مساراتهم في تطوير إنتاجهم، وإنجازاتهم بمستويات تجعلهم أكثر فرادة، وتمكنهم من إعادة الدور الذي عمل مربط دبي على القيام به، ومشاركة المرابط المتميزة في تعميقه».

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