محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو ويبحث بطولات الرياضات القتالية

المصدر: الفجيرة ■ وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور تشونغ وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وتأتي زيارة الدكتور تشونغ وون شوي، على هامش بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها التاسعة وكأس العرب للعبة، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي وتختتم اليوم، بمشاركة 1790 لاعباً ولاعبة من 57 دولة و215 فريقاً من مختلف دول العالم.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة برئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، مشيداً بجهود الاتحاد في الاهتمام برياضة التايكواندو على مستوى العالم، ومؤكّداً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتسخير الموارد التنظيمية والإدارية والدعم اللازم لإنجاح البطولة وتحقيق أهدافها على المستويين المحلي والعالمي.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة جاهزية إمارة الفجيرة وقدراتها الفنية واللوجستية في ضمان الحصول على مُخرجات ناجحة للبطولة، مشيراً إلى أهمية تنظيم الأحداث الرياضية والمنافسات التي تخدم رياضة التايكواندو خصوصاً والفنون القتالية عموماً بما يعزز أهميتها ويحفظ تاريخها. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بمستوى تنظيم البطولة في نسختها الحالية، والنجاح الذي حققته في دوراتها السابقة، متمنياً سموه التوفيق للجنة المنظمة للبطولة متمثلة في اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وتحقيق أهدافها وإحراز النتائج المشرفة، بما يؤكد مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على خارطة المنافسات الرياضية الدولية.

من جانبهما، تقدم كل من الدكتور تشونغ وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لدعم سموه تنظيم البطولات الرياضية العالمية على أرض الفجيرة، ومتابعته الدائمة لرياضات الفنون القتالية، وتقدير جهود الأندية، ما يشكل حافزاً لهم للمشاركة في المنافسات الرياضية. حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي، ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العميد أحمد حمدان الزيودي.

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