سعود القاسمي يتوّج الدنماركي هوجارد ببطولة رأس الخيمة للغولف

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

توّج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الدنماركي نيكولاي هوجارد، بلقب بطولة رأس الخيمة للغولف، برعاية فينكس كابيتال، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، التي أقيمت تحت رعاية سموه، واحتضنها نادي الحمرا للغولف، بمشاركة نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعبدالله سعيد النابودة رئيس شركة فينيكس كابيتال، وكبار المسؤولين من جولة «دي بي وورلد».

وجاء فوز هوجارد باللقب بعدما حقق أربع ضربات في الجولة الرابعة والأخيرة، أمس، لينهي المنافسات بمجموع 24 ضربة تحت المعدل، متفوقاً على وصيفه الإنجليزي جوردان سميث، الذي حقق ست ضربات، ليصبح مجموعه 20 ضربة تحت المعدل،

وأصبح هوجارد اللاعب الأول الذي يتوج بلقب بطولة رأس الخيمة للغولف برعاية فينكس كابيتال، وكسب جائزة مالية تبلغ 340 ألف دولار. وتتواصل جولة «دي بي وورلد» في رأس الخيمة، مع إقامة بطولة رأس الخيمة كلاسيك الأسبوع المقبل من 10 إلى 13 فبراير، لتكون البطولة الرابعة على التوالي التي تقام على أرض الإمارات في جولة «دي بي وورلد»، بعد بطولات أبوظبي إتش إس بس سي، ودبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.ioـ ورأس الخيمة للغولف برعاية فينيكس كابيتال.

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