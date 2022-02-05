بطولة السلم للدراجات.. 70 متحدية في سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أنهت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التجهيزات لسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات المقرر أن يقام الاثنين المقبل، ضمن منافسات النسخة السادسة من البطولة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب سموه للمشتريات والتمويل.

وشهد السباق إقبالاً الدراجات الإماراتيات، اذ سجلت 70 من المواطنات في هذا السباق، بعضهن يشاركن ضمن فرق وطنية مختلفة والبعض الآخر يشاركن بصفة فردية في السباق الذي يمنحهن الفرصة لخوض منافسات قوية تطوّر من مستوياتهن الفنية وتكشف عن المستوى المتطور الذي بلغته كل رياضية، بحسب ما جاء في بيان للجنة المنظمة.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، أن البطولة تعمل على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بدعم رياضة المرأة، وهو ما جعلنا نشدد على إقامة هذا السباق على مدار النسخ الماضية وتثبيته في روزنامة الحدث.

وقال في تصريحات صحافية: "تتضمن بطولة السلم سباق للهواة من المواطنات وسباق آخر للمحترفات، وذلك لفتح المجال أمام جميع الفتيات للمشاركة من مختلف المستويات، وترسيخ مبدأ الرياضة للجميع لنشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع بالمقام الأول، قبل حسابات الفوز في السباق نفسه، تجسيداً لما وفرته الحكومة الرشيدة من منشآت وطرق ومواقع لممارسة الرياضة في جميع أنحاء دبي".

وأكدت اللجنة المنظمة في البيان على الانتهاء من تحديد مسار السباق الذي سيقام في منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، وكذلك جميع الترتيبات الخاصة بقرية الحدث وأجنحة الفرق المشركة وفرق الدعم الطبي وتأمين المسار، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة من اللجنة المنظمة لدعم الرياضة عموماً والمرأة على وجه الخصوص.

وسيُعقد الاجتماع الفني الذي سيسبق الحدث لاستعراض جميع التعليمات والملاحظات الفنية الخاصة بالسباق الذي ستكون المشاركة فيه مسموحة لمن تحصل على مسحة سلبية في فحص "PCR" لفيروس كورونا للمشاركة، لضمان صحة وسلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة مواعيد السباقات المتبقية في روزنامة الموسم الحالي 2021-2022، لبطولة السلم للدراجات الهوائية، اذ سيقام أيضاً سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين في 13 فبراير الجاري، وسباق عام الخمسين للنخبة السيدات يوم 14 من الشهر نفسه، وسباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17.

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