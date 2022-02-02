شراكة بين «ثروة» ورابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت منصة الاستثمار الرائدة في الشرق الأوسط (ثروة)، ورابطة المحترفين الإماراتية، عن توقيع اتفاقية شراكة، تصبح بموجبها «ثروة» الشريك الرسمي للرابطة في مجال إدارة الثروات رقمياً.

وقالت الرابطة في بيان صحافي، أمس، إن الشراكة تمكّن الطرفين من القيام بدور فعال في نشر الثقافة المالية وثقافة الاستثمار لدى أندية المحترفين الإماراتية.

وقال المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«ثروة»، مارك شهوان: «الجميع يعمل بجد من أجل الحصول على المال، لكن الفرصة موجودة لجعل الأموال تعمل بالنيابة عنك، وذلك باستثمارها.. حب كرة القدم يجمع الجماهير من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة، لذا فهذه الشراكة هي طريقة رائعة تمكننا من الوصول إلى شرائح عريضة من المجتمع، فهي شراكة بين أسلوب حياة صحي من الناحية البدنية وأسلوب حياة صحي من الناحية المالية». من جهته، قال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وليد الحوسني: «سعداء بالعمل مع (ثروة) لنشر التوعية المالية في مجتمع الكرة، والإسهام في صنع تغيير إيجابي في حياة اللاعبين والجمهور».

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