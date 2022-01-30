ذياب بن زايد يوجّه بوضع إمكانيات «الوحدة» تحت تصرف اللجنة المنظمة لمونديال الأندية

المصدر: الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بوضع إمكانيات النادي كافة تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، بما يضمن المساهمة الفاعلة من جانب النادي في إنجاح الحدث الكبير الذي تنظمه العاصمة أبوظبي.

ويستضيف استاد آل نهيان 4 من مباريات البطولة، حيث يستقبل يوم 5 فبراير لقاء الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، ثم يستقبل مواجهة الفائز منهما مع بالميراس البرازيلي يوم 8 من الشهر ذاته، قبل أن يعود ليستضيف مباراتي تحديد المركزين الخامس والسادس، وكذلك المركزين الثالث والرابع يومي 9 و12 فبراير المقبل على الترتيب، بينما تقام بقية المباريات على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وأكد دعم الجميع للحدث الكبير، وقال: «كأس العالم للأندية إحدى البطولات المهمة سنوياً على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ومن الطبيعي أن يسعى الكل لدعم البطولة والمشاركة في إنجاحها الذي يضيف لرصيد إنجازات ونجاحات العاصمة أبوظبي».

وتمنى التوفيق لفريق الجزيرة وكل الفرق المشاركة، مؤكداً سموه أن نادي الجزيرة أمام فرصة مهمة لتحقيق إنجاز تاريخي، في بطولة يترقبها العالم والمنطقة العربية بحكم مشاركة أندية كبيرة ذات جماهيرية عريضة مثل تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي والأهلي المصري.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ثقة سموه في نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، وأن العاصمة أبوظبي على قدر التحديات دائماً، داعياً الجماهير للاستمتاع بمشاهدة نجوم هذه الفرق.

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