مضمار ميدان يستضيف «منتدى دبي لشركاء الفروسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية عن تنظيم النسخة الثانية من «منتدى دبي لشركاء الفروسية» خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس 2022 في مضمار ميدان بدبي، تزامناً مع أمسية «سوبر ساتر داي» الشهيرة في ختام كرنفال كأس دبي العالمي.

وقال بيان صحافي: «يأتي تنظيم الحدث بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى التي أقيمت في نوفمبر الماضي، حيث من المتوقع أن يستقطب المنتدى على مدار يومين، أكثر من 500 من الموردين الدوليين والإقليميين والمنتجين والمُلّاك والمربين والمشترين، وغيرهم من المهتمين بصناعة الخيل حول العالم، خاصة وأن المنتدى يسلط الضوء على مشتريات الفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتتصدر مناقشة الفرص المستقبلية الواعدة في هذه الصناعة والتي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، جدول أعمال المنتدى الذي سيتواجد فيه أكثر من 250 إسطبلًا و350 مشترياً و 75 مورّدًا، كما سيستضيف الحدث سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية حول مختلف الموضوعات المعنية بقطاع الخيل، فيما ستتميز النسخة الثانية من المنتدى بإتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بأكثر من 250 جائزة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أهمية المنتدى بما يضمه من أفكار ويتيحه من لقاءات بين أبرز الأطراف المعنية بصناعة الخيل تفتح المجال أمام الارتقاء بالقطاع واكتشاف مزيد من فرص النمو والاستفادة من مواطن القوة ومعالجة التحديات التي قد تعترض هذه الصناعة المهمة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وذلك عملاً بنهج دبي الدائم في تعزيز الحوار البنّاء واستضافة وتسهيل النقاشات التي تمهد لحصد الثمار الإيجابية وتعميم الفائدة على الجميع وضمن شتى القطاعات.

وكان نادي دبي لسباق الخيل قد أعلن في وقت سابق عن تحديث أجندة سباقات موسم 2021-2022، والتي ستشمل «سلسلة سباقات جميرا» ضمن كرنفال كأس دبي العالمي والمكونة من أربعة سباقات كلاسيكية على المضمار العشبي، بالإضافة إلى سباق آخر جديد سيكون ضمن أمسية «سوبر ساتر داي»، حيث ساهمت السباقات الجديدة في رفع زيادة إجمالي الجوائز المالية لموسم السباق إلى أكثر من 40 مليون دولار.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن إضافة سباقات جديدة في كرنفال كأس دبي العالمي تأتي في إطار حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالارتقاء برياضة الفروسية وتطويرها في دبي ودعم السباقات داخل الدولة وخارجها.

وأكد مواصلة العمل على إثراء هذا القطاع الرياضي الحيوي بكل هو جديد وبما يرسّخ من مكانة دبي وريادتها على خارطة رياضات الفروسية العالمية.

وسيشهد كرنفال كأس دبي العالمي، الذي انطلق في 13 الجاري في مضمار «ميدان»، العديد من السباقات الجديدة لعام 2022، حيث ستحتضن أمسية «سوبر ساترداي» الشهيرة المقرر إقامتها 5 مارس المقبل، إضافة إلى سباق جديد على راس الخور لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 300 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news