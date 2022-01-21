140 دراجاً يتسابقون على لقب «إكسبو 2020 دبي» في طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

كشف أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، عن تفاصيل المرحلة السادسة من طواف الإمارات، التي تستضيفها دبي في 25 فبراير المقبل، وسيطلق عليها مرحلة «إكسبو 2020 دبي».

وقال حارب في بيان، أمس: «إنه تم الانتهاء من وضع مسارات مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدارجات الهوائية التي سيكون ترتيبها المرحلة السادسة، وتنطلق بمشاركة 140 درّاجاً من 20 فريقاً عالمياً، وستبلغ مسافتها 186 كلم».

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: «ستكون الانطلاقة من داخل (إكسبو دبي)، ثم يخرج موكب الطواف إلى مناطق مختلفة من مدينة دبي، مروراً بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دانة الدنيا، وفي مقدمتها دبي هاربر، وعين دبي، ومتحف المستقبل، وكذلك بمناطق مميزة أخرى في مدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ثم العودة مجدداً إلى مقر (إكسبو دبي)».

وأوضح: «راعينا عند تصميم مسار الدرّاجين أن يتم استعراض أبرز المناطق الجميلة في (إكسبو دبي) في الانطلاقة والختام، وكذلك مناطق أخرى فائقة الجمال، وتتمتع بشهرة عالمية، كي يتاح لمئات الملايين من الجمهور والمشاهدين عبر التلفزيونات في مختلف قارات العالم الاستمتاع بأجمل اللقطات الجوية والأرضية من تلك المناطق».

وتابع: «رغم قيمة ومكانة جولة دبي في طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، إلا أنها لن تكون الأخيرة في سلسلة بطولاتنا الدولية في مقر إكسبو، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي مع المنظمين من داخل الدولة وخارجها لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وتقديمها هدية لجمهورنا في هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي، ليس في الدولة فحسب، بل في المنطقة والعالم».

وأكمل: «مجلس دبي الرياضي بصدد تنظيم فعاليات رياضية دولية جديدة في مقر (إكسبو دبي 2020)، خلال الفترة المقبلة، بحضور أعداد كبيرة من أبطال العالم من مختلف الرياضات، للتنافس أمام أنظار جمهور (إكسبو دبي)، الحدث الأكبر في العالم على الإطلاق».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي: «في (إكسبو 2020 دبي) يجتمع أبطال العالم وصنّاع القرار من مختلف الرياضات للتنافس، وبحث واقع ومستقبل الرياضة في العالم، جنباً إلى جنب مع نخبة المختصين في كل مجالات الحياة، لتقديم رؤيتهم المتقدمة لمستقبل العالم والصناعات المتقدمة والسياحة المتطورة، واستعراض إرثهم الحضاري ومواردهم المتعددة في جميع المجالات».

وأضاف: «يعد (إكسبو 2020 دبي) الأكثر ترابطاً، وقد انعكست رؤية القيادة الرشيدة للرياضة ودعمها لها على مكانتها في المجتمع، كما انعكست على مكانة الرياضة بين الأنشطة العديدة المختلفة في (إكسبو دبي)».

وتابع: «تحوّل الحدث الاقتصادي والسياحي والصناعي والثقافي والحضاري الأكبر في العالم إلى حدث رياضي أيضاً، وملتقى نجوم العالم، كما اعتاد الجمهور على مشاهدة الفعاليات الرياضية الدولية في قلب (إكسبو دبي)، وكذلك المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقام بشكل أسبوعي، سواء على مستوى الفعاليات الفردية أو التنافسية التي تقام بنظام التجمعات».

واختتم: «تابع عشاق الشطرنج في مختلف دول العالم المنافسة على لقب بطولة العالم التي استمرت 11 جولة، وانتهت بفوز ماجنوس كارلسون باللقب، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي ديفوركوفيتش، في الوقت الذي سيجتمع فيه الآلاف من المشاركين من داخل الدولة وخارجها من مختلف الأعمار والجنسيات، للتنافس في النسخة الثانية من سباق إكسبو للجري».

• المرحلة السادسة من طواف الإمارات «إكسبو 2020 دبي» في 25 فبراير المقبل.

• 186 كيلومتراً مسافة مرحلة دبي من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية.



• 20 فريقاً عالمياً تتنافس على لقب طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news