نهيان بن زايد: «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف تبرهن على النجاحات الرياضية العالمية للإمارة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، إن «الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز في أجندة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، تدعم السياحة الرياضية في العاصمة أبوظبي، وتعزّز الريادة العالمية، وتترجم مؤشر جودة الحياة». وقال سموه في كلمة بمناسبة انطلاق بطولة (أبوظبي إتش إس بي سي) للغولف اليوم: «يؤكد تنظيم (بطولة أبوظبي إش إس بي سي) للغولف، للعام الـ17 على التوالي، أهميتها ودورها الكبير في دعم استدامة النجاحات الرياضية التي تحققها أبوظبي وجهة عالمية رائدة في استضافة نخبة الفعاليات والملتقيات الكبرى، وتبرهن على نجاحات إمارة أبوظبي الرياضية العالمية».

ورحّب سموه بنخبة ونجوم الغولف العالميين المشاركين في النسخة الـ17، التي تُقام في افتتاحية أجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها أبوظبي لعام 2022. وأضاف: «كما يسعدنا احتضان البطولة التي تقام للمرة الأولى في ملعب ياس لينكس، الذي يعد من تحفة ملاعب الغولف في العالم، ويبرهن ريادة أبوظبي وإمكانات منشآتها الرياضية المميزة».

وأعرب سموه عن سعادته بالنجاحات التي تحققها الفعاليات العالمية ودعمها الكبير للعوائد الاقتصادية والترويجية والسياحية لإمارة أبوظبي، ما يعكس مكانتها المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي وجهة بارزة في مقدمة مدن العالم، لما تتميز به من بنية تحتية بمعاييرها العالمية إلى جانب تطبيقها أعلى شروط السلامة والتدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وتابع: «مشاركة صفوة لاعبي الغولف في العالم في النسخة الجديدة، دليل مهم على المرتبة المرموقة التي تحتلها بطولة أبوظبي في أجندة بطولات الغولف العالمية والقيمة الجاذبة لنجوم اللعبة ولمنصات الإعلام الدولية، وتعكس أيضاً مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية»، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة لبروتوكول الصحة والإجراءات الاحترازية، كما شكر سموه الرعاة والجهات الداعمة للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المميزة، متمنياً لكل اللاعبين المشاركين التوفيق والنجاح في مشوارهم بالبطولة.

وتنطلق اليوم النسخة الـ17، التي تُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويحتضنها ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس لأول مرة منذ انطلاقها في عام 2006، ضمن جولات رولكس الأربع للبرنامج العالمي لجولة (دي بي وورلد 2022).

ويشارك في البطولة العالمية 132 لاعباً، بينهم نخبة نجوم العالم: روري ماكلروي وكولين موريكاوا المصنف الأول في أوروبا، وآدم سكوت وشين لوري وهينريك ستينسن وداني ويليت، لينضموا إلى بادريج هارينجتون، كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر، بجانب نجوم آخرين.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة ثمانية ملايين دولار أميركي و8000 نقطة من السباق إلى دبي 2022، ويحصل البطل على مليون و120 ألف دولار.

من جهة أخرى، كشفت البطولة عن مشاركة أحمد محمد المشرخ إلى جانب أحمد سكيك ليمثلان الإمارات في منافسات البطولة، إلى جانب نخبة من النجوم. ويعود المشرخ بعد غيابه عن ساحة البطولة أربع سنوات ليشارك في أولى جولات سلسلة بطولات رولكس ضمن جولة دي بي وورلد 2022، حيث يسعى لتحقيق نتيجة أفضل من نتيجته السابقة المتمثلة بـ22 ضربة فوق المعدل.

ويحظى المشرخ، البالغ من العمر 32 عاماً، بمسيرة زاخرة بالإنجازات، إذ يُعد أول لاعب إماراتي يدخل عالم الاحتراف في 2012، قبل انضمامه إلى منتخب الإمارات للغولف وهو في سن 15 عاماً، فضلاً عن أنه أول إماراتي يتأهل لبطولة آسيا للهواة. ويأمل إضافة إنجاز جديد إلى سجله هذا الأسبوع. وقال المشرخ في تصريح صحافي: «تسعدني العودة لمنافسات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، ويشرفني أن أمثّل وطني، وأتطلع للمنافسة على أرض ملعب ياس لينكس إلى جانب بعض أشهر النجوم في هذه الرياضة».

• ماكلروي وموريكاوا وآدم سكوت وشين لوري وستينسن من أبرز النجوم المشاركين.



• أحمد المشرخ وأحمد سكيك يمثلان الإمارات في الحدث العالمي، الذي يصل مجموع جوائزه إلى 8 ملايين دولار.

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