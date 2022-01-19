1081 كيلومتراً إجمالي مسافة النسخة الرابعة من «طواف الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات ورعاة وقمصان النسخة الرابعة لطواف الإمارات، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 26 فبراير المقبل، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً محترفاً، ونخبة دراجي العالم.

وقال بيان صحافي: «يعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد، في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية من سباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، إذ تأتي النسخة الرابعة استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ الثلاث الأولى من الحدث العالمي، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي».

وجاء الإعلان عن مسارات وقمصان النسخة الجديدة في مؤتمر صحافي أقيم أمس، في قناة أبوظبي الرياضية - الناقل الرسمي لجميع المراحل – بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة أحمد إبراهيم، ومدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي هاشم الهاشمي، وعبر تقنية الاتصال المرئي رئيس وكالة التجارة الإيطالية كارلو فيرا، والمدير الإداري لشركة نخيل محمد القاسم.

وتقام النسخة الرابعة من الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1081 كيلومتراً، عبر 7 مراحل، تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتان جبليتان، ومرحلة سباق ضد الساعة، ويمر السباق على أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية، في واحدة من كبرى الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وتشهد النسخة الرابعة، حدثاً مميزاً، بإقامة الطواف بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو 2020، الذي يستمر حتى 31 مارس المقبل، حيث يحتضن معرض إكسبو بداية ونهاية المرحلة السادسة من الطواف.

وينطلق الطواف بالمرحلة الأولى «مرحلة مياه العين، ولمسافة 185 كلم، من مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتبدأ المرحلة الثانية (مرحلة الشركة العالمية القابضة)، وتبلغ مسافتها 187 كلم من جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، وتتجه إلى جزيرة ياس، ثم شاطئ الراحة، مروراً بمسجد الشيخ زايد الكبير، ومنطقة الوثبة، ومدينة خليفة، ثم بحلبة مرسى ياس وجزيرة السعديات، والكورنيش، وصولاً إلى خط النهاية بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتقام المرحلة الثالثة (مرحلة جي 42 – عجمان) بسباق ضد الساعة لمسافة 9 كلم، وهي مرحلة سرعة عبر طرق إمارة عجمان، إذ يسعى كل دراج خلال هذه المرحلة لتحقيق أسرع زمن خلال المسافة المحددة للمرحلة.

وينتقل الطواف في المرحلة الرابعة (مرحلة مدينة برجيل الطبية)، ولمسافة 169 كلم، وهي المرحلة الجبلية الأولى في الطواف، وتبدأ من إمارة الفجيرة، وتشق طريقها شمالاً وصولاً إلى أعلى قمة جبل جيس، بارتفاع نحو 1491 متراً فوق سطح البحر، ولمسافة 20 كلم.

أما المرحلة الخامسة (مرحلة جزيرة المرجان)، والتي تقام لمسافة 197 كلم، فتنطلق من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء مرة أخرى لتصل إلى جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهي مرحلة سرعة أيضاً، على طرق مستقيمة ومعبدة، ولكنها تتميز بتأثير الرياح في الدراجين.

ويكتب طواف الإمارات فصلاً جديداً من تفرده عند إقامة المرحلة السادسة (مرحلة إكسبو دبي 2020)، والتي تبلغ مسافتها 186 كلم، وتنطلق من داخل معرض إكسبو، مروراً بعدد من أبرز المعالم التي تتميز بها دبي، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر «إكسبو دبي 2020».

ويختتم الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة (مرحلة مبادلة) – الشريك الوطني، ولمسافة 148 كلم، وهي ثاني أصعب مراحل السباق، وتعد مرحلة جبلية كلاسيكية، وتشهد تحدياً كبيراً بين الدراجين لصعود قمة جبل حفيت الذي يقع على ارتفاع 1025 متراً فوق سطح البحر، وبميول خلال مسار السباق تصل إلى نسبة 10% ومتوسط انحدار يبلغ 5.4%.

من جانبه، قال عارف العواني: «أصبح طواف الإمارات علامة رياضية مرموقة بين الفعاليات الكبرى في العالم، واستطاع أن يضاعف النجاحات والمكتسبات في كل عام، وأسهم في تحقيق آثار مجتمعية مهمة على مختلف الفئات والأجيال، حتى غدت رياضة الدراجات واحدة من الرياضات المهمة وصاحبة الحضور والانتشار الواسع في المجتمع خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز مؤشر جودة الحياة ويدعم نمط الحياة الصحية والرياضية لدى عموم فئات وشرائح المجتمع».

القمصان

سيتم توفير قمصان السباق الرسمية من قبل العلامة التجارية الإيطالية «آلي»، التي تشمل تقنيات عالية مريحة للدراجين.

ويرتدي القميص الأحمر، (برعاية الشركة العالمية القابضة)، متصدر الترتيب العام للطواف بالزمن، بداية من المرحلة الثانية، وعلى ضوء نتائج المرحلة الأولى، بينما خُصص القميص الأخضر (مرحلة وكالة التجارة الإيطالية)، لمتصدر الطواف بالنقاط، أما القميص الأبيض (برعاية نخيل)، فخصص لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، فيما خصص القميص الأسود (برعاية طيران أبوظبي)، لمتصدر المراحل السريعة المتوسطة.

الرعاة

رعاة القمصان:

الشركة العالمية القابضة، وكالة التجارة الإيطالية، نخيل، طيران أبوظبي.

رعاة المراحل:

الشركة العالمية القابضة، مجلس دبي الرياضي، مياه العين، مدينة برجيل الطبية، واحة دبي للسيليكون، إكسبو دبي 2020، جي 42، جزيرة المرجان، مبادلة (الشريك الوطني).

شركاء المراحل:

واحة دبي للسيليكون، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

الراعي الرسمي التلفزيوني:

قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية.

الشريك الطبي:

مستشفى برجيل.

الموردون الرئيسون:

مياه العين، شيمانو، كولناغو، سيغافريدو.

الشركاء الرسميون:

ضمان، تدوير، جي 42.

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