محمد بن ثعلوب: قانون الرياضة الجديد يرفع كفاءة التمثيل الخارجي في المحافل الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، الرعاية السامية والدعم السخي الذي يلقاه قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة.

وقال في تصريحات صحفية صدرت له اليوم: "إن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تضمنت إصدار قانون جديد لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الدولية، يمكن اعتبارها قرارات تاريخية، لما يتضمنه القانون الجديد من حكمة ورؤية ثاقبة تتجسد في تمسك الدولة باعتماد أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تبوأت الإمارات من خلالها أعلى المراتب والدرجات في شتى المجالات.. مؤكدا أن القانون الجديد يحفز القطاع الرياضي لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات".

وأضاف: "يأتي القرار تأكيداً على حرص الدولة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات التي بدأت في السنوات الخمسين الأولى من عمرها ، في ظل الرعاية السامية والدعم السخي لتمضي بخطوات واثقة وفقا لخطط إستراتيجية واضحة تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولتنا نموذجاً يحتذى، الأمر الذي يحفز للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي ورفع كفاءة التمثيل الخارجي في المحافل الرياضية العالمية".

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