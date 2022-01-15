الجهوري بطلاً للإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن زايد للقدرة (صور)

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس عبدالله علي خلفان الجهوري بلقب سباق الإسطبلات الخاصة ضمن "مهرجان محمد بن زايد للقدرة"، اليوم السبت، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بمشاركة 209 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الجهوري اللقب بعدما تصدر السباق في مراحله الأربعة، على صهوة الجواد "شهم" المملوك إلى إسطبلات الحزم 4 مسجلاً زمناً قدره 3:25:55 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الجواد "إل سي أمور" المملوك إلى إسطبلات إنجاز 2 مسجلة زمناً قدره 3:26:43 ساعات.

في المقابل، جاءت في المركز الثالث الفارسة البولندية كاميلا كارت على صهوة الجواد "أورسيني" المملوك إلى إسطبلات ماس 7 مسجلة زمناً قدره 3:26:47 ساعات.

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