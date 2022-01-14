دورة الألعاب الرياضية للشركات تنطلق بتجديف القوارب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً السبت، دورة الألعاب الرياضية للشركات، التي تنظمها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر عن 1000 موظف وموظفة من الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.

وتشهد الانطلاق إقامة مسابقات رياضية متنوعة، من أبرزها سباق التجديف بالقوارب "دراجون بوت"، في قناة خور دبي، وهي واحدة من الإضافات البارزة في هذه النسخة التي يصل عدد المسابقات الرياضية فيها إلى 18، ويتم إقامتها في 3 مواقع مختلفة، حيث ستقام المنافسات الرئيسية في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، إلى جانب خور دبي ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج.

وقالت اللجنة المنظمة للدورة في بيان بأنها أنهت كافة الترتيبات لانطلاق الحدث، وذلك مع تواصل فتح باب التسجيل حتى الساعات الأخيرة لضمان إكمال كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين، من خلال إلزامية فحوصات الكورونا، وتطبيق أعلى المعايير في موقع الدورة لضمان تقديم تجربة متكاملة من خلال الفعاليات الترفيهية المرافقة التي سيتم إقامتها، لإتاحة الفرصة لجميع أفراد أسر الموظفين للحضور وقضاء يوم رياضي ومجتمعي متكامل.

يذكر أن الدورة تضم 18 مسابقة رياضية، وهي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية، وسيتم إحتساب النتائج بشكل فردي وجماعي، على أن يحصل فريق الشركة أو المؤسسة الفائزة على درع البطل، الذي سيمكنه من الاحتفاظ به لمدة عام كامل حتى موعد النسخة التي تليها.

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