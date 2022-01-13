انطلاق الفعاليات الترويجية لمونديال الأندية بالإمارات

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لــ (كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021)، عن انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة والمقدمة من شركة Alibaba Cloud وذلك ابتداء من اليوم، وتتضمن العروض عودة "ظبي"، التعويذة الرسمية للبطولة بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمية في عموم إمارات الدولة.

وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي، كما ستساهم التعويذة الرسمية "ظبي" وجولة الكأس برفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في "إكسبو دبي 2020" وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

وستقدم هذه الأنشطة والفعاليات المصاحبة فرصة مميزة للجماهير للتفاعل والتقاط الصور مع كأس البطولة الرسمي، إذ ظهر الكأس لأول مرة في نسخة 2005 من كأس العالم للأندية FIFA اليابان. كما أصبحت التعويذة "ظبي" جزءا أساسيا من البطولة، حيث كان آخر ظهور لها في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات عام 2018 عندما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور الجماهيري وخصوصاً عند صغار السن.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا محمد بن هزام الظاهري في تصريح صحافي: سعداء جداً بعودة "ظبي" وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من قبل جميع عشاق كرة القدم". مضيفاً: "البرامج المجتمعية تعد جزءًا أساسياً من استضافتنا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، ونهدف لتوفير تجربة لا تمحى من ذاكرة الجميع وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع وإلهامهم بأهمية ودور الفعاليات الرياضية وانعكاسها المهم في تعزيز دور الرياضة كنمط يومي في الحياة".

وأضاف الظاهري: "ظبي يمثل الغزال العربي والذي يعد جزء من هوية إمارة أبوظبي ويرمز للجمال والقوّة والسرعة، وأود التأكيد أن صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة والعروض المجتمعية هي أولويتنا القصوى ونحن على تواصل يومي مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع الحالي والتأكد من أننا نقدم أعلى تدابير الصحة والسلامة الوقائية".

وستشهد البطولة المقامة بين 3-12 فبراير 2022 مشاركة ممثل دولة الإمارات نادي الجزيرة بالإضافة إلى 6 فرق من حول العالم سيتنافسون ضمن مباريات اقصائية للحصول على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية. وتشمل الفرق المتأهلة كل من بطل دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي وبطل أفريقيا الأهلي المصري وحامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي.

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