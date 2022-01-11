الكتبي يحصد لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس مطر الكتبي، بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 113 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية والاشتراك الفردي في الدولة.

وحسم الكتبي اللقب على صهوة الجواد «بوكس هيل كروزا»، المملوك لإسطبلات ماس 7، بعدما جاء في المركز العاشر بالمرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز السابع في المرحلة الثانية، وجاء في المركز الثالث بالمرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس حمدان المري، على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي»، المملوك لإسطبلات زعبيل 2، وحلت في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي، على صهوة الجواد «كاميل دي كومبيتس» المملوك لإسطبلات الكمدة.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس سعيد المهيري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الجواد «ليبانتو» المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:19:30 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس أحمد علي الشامسي، على صهوة الجواد «باناش تي» المملوك لإسطبلات ماس مسجلاً زمناً قدره 1:19:32 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية ديانا باميلا على صهوة الجواد «إس إم فا جوانيتا»، المملوك لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1:19:37 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً، تقدم الفارس أحمد الشامسي من المركز الثاني إلى الأول، بزمن قدره 1:07:20 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سعيد سالم المهيري إلى المركز الثاني، بزمن قدره 1:07:20 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بعدما استعاد الفارس سعيد المهيري الصدارة مسجلاً زمناً قدره 1:00:53 ساعة، كما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الثالث إلى الثاني، بزمن قدره 1:01:33 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس مطر الكتبي متقدماً من المركز السابع على صهوة الجواد «بوكس هيل كروزا» المملوك لإسطبلات ماس 7، مسجلاً زمناً قدره 59:20 دقيقة.

• 119 كيلومتراً مسافة سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة بمدينة دبي الدولية للقدرة.



• 113 فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف الإسطبلات الخاصة، وأندية الفروسية، والاشتراك الفردي في الدولة.

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