اللجنة العليا المنظمة لمونديال الأندية تعتمد خطط اللجان الفرعية

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، جميع خطط اللجان الفرعية بعد اجتماع مع مسؤولي تلك اللجان، حيث ناقشت اللجنة العليا كافة التفاصيل والتقارير المرفوعة من قبل رؤساء اللجان، وخطط تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن نجاحها وخروج البطولة بما يليق بمكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية، وبما يناسب السمعة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية الكبرى.

وتم عقد الاجتماع، بمقر اتحاد الكرة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ونائب رئيس اللجنة العضو المنتدب عارف حمد العواني، ومحمد عبدالله هزام الظاهري المتحدث الرسمي للجنة المنظمة، وسهيل العريفي وأحمد القبيسي عضوي اللجنة، والعميد راشد سهيل رئيس اللجنة الأمنية، ويعقوب السعدي رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة الطبية، وخلف سالم مدير المشاريع بمجلس أبوظبي الرياضي.

وباركت اللجنة جميع الخطط بعد مناقشة كافة تفاصيل التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان، كما اطلعت على تقارير القطاعات والأعمال التطويرية، والتي تضمنت العمليات والمراسم والبروتوكول والتسويق والأمور التجارية، وتحديداً مناطق الترفيه في الملاعب والمراكز التجارية إضافة لآخر مستجدات التذاكر، فضلاً عن خطة الترويج والتسويق للبطولة.

ووقفت اللجنة على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسابقات والصيانة والأعمال التطويرية، وباركت ما تم إنجازه في ملعبي محمد بن زايد وآل نهيان اللذين يستضيفان مباريات البطولة، حيث تم الانتهاء من 90% من تجهيزات الملعبين، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء التام من الملعبين في 15 يناير الجاري. واعتمدت ملاعب التدريب للفرق المشاركة، كما اطلعت على خطط الفعاليات المصاحبة. وأقرت ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل للفرق المشاركة بالتعاون مع الفيفا. وأقرت اللجنة كذلك ورشة عمل للحكام بالفترة من 16 إلى 21 يناير الجاري، إضافة إلى ورش عمل للفرق المشاركة بالتعاون مع الفيفا.

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