علي عبدالله يفتتح انتصارات «دولية العين لقفز الحواجز»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين.

وقال بيان صحافي: «في منافسات البطولة من فئة النجمة الواحدة، التي جاءت انطلاقتها بمنافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، بمشاركة 51 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 16 منهم، تقدمهم على منصة التتويج الفارس الشاب علي عبدالله سلطان، على صهوة الفرس دوكسان بي، والتي أكمل معها الجولة في زمن بلغ (57.28) ثانية، وكان قد أحرز معها ثنائية في دولية العين من فئة النجمتين، التي اختتمت السبت الماضي، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الشاب علي أحمد الجنيبي، وأكمل الجولة مع الفرس كارماه دو ليزامي، في زمن منافس بلغ (57.33) ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس السوري هشام غريب، بالجواد إلتون، وأنهى الجولة في زمن بلغ (57.74) ثانية، وبذلك يكون فارق التوقيت بين الثلاثة الأوائل أجزاء من الثانية».

وفاز ثلاثة من فرسان الإمارات الشباب في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز ارتفاعها (130) سم، وتنافس فيها (55) فارساً، وأكمل المرحلة الثانية دون خطأ 24 فارساً، أولهم عبدالله حمد الكربي بالجواد «كوراندو 11»، وأصبح أول المتأهلين بزمن المرحلة الثانية (28) ثانية، وتوّج بالمركز الثاني الفارس موفي عويضة الكربي بالفرس «جود لك 11» والزمن (28.69) ثانية، والثالث علي أحمد الكربي بالفرس «كوتشيت» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (29.68) ثانية.

ويترأس البطولة محمد الناصري، ويديرها توم بوشنان، ويترأس لجنة التحكيم الإماراتي الدولي خليل إبراهيم، ومسارات المنافسات من تصميم الإيطالي الدولي أوليانو فيزاني، ويشارك في البطولة عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات ومن دول العالم.

وذكر البيان الصحافي: «تقام فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام، تختتم مساء يوم غدٍ، وتتزامن مع دولية العين، بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، لإتاحة المزيد من الفرص أمام الفرسان، للمشاركة والتنافس في البطولات الدولية، وتكتسب منافسات بطولة العين من فئة الثلاث نجوم أهمية مضاعفة لما تتضمنه من إحدى جولات النسخة الـ(17) لبطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2022، والتي تستضيف الإمارات أربع جولات منها، خلال الموسم الحالي، بطولة العين واحدة منها، والثلاث الأخر على التوالي في كل من بطولة أبوظبي الدولية، وبطولة الشراع الدولية، وبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز».

6 منافسات من فئة الثلاث نجوم

تشتمل البطولة على ست منافسات من فئة الثلاث نجوم، وارتفاع حواجزها من (135) سم حتى (160) سم، في منافسة الجائزة الكبرى، ورصدت لمنافساتها جوائز مالية، يبلغ مجموعها 784 ألفاً و800 درهم، ودولية فئة النجمة الواحدة من ست منافسات، وحواجزها من (120) سم حتى (140) سم، في منافسة الجائزة الكبرى، ورصدت لمنافساتها جوائز مجموعها 120 ألف درهم.

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