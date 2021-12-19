المصدر: الامارات اليوم

نجاح

تمكن إداري فريق في لعبة فردية من إقناع والد اللاعب، باستمرار ابنه في ممارسة رياضته التي توقف عنها فترة، بسبب رؤية الوالد بأن المستقبل الرياضي ينحصر في ممارسة كرة القدم فقط.

إنارة

شكا مدرب في الدرجة الأولى ضعف الإنارة في ملعب نادي الجزيرة الحمراء، وقال إنه سعيد لأن فريقه أنهى المباراة التي أقيمت في الملعب بنتيجة إيجابية، دون أن يتأثر بضعف الإنارة، داعياً إلى تحديثها كي لا تكون عائقاً أمام الفرق الزائرة.

مشروع

افتتح لاعب دولي مشروعاً تجارياً في دبي لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للمأكولات الآسيوية، حيث قام بتوجيه الدعوة إلى زملائه في فريقه لحضور حفل الافتتاح، مؤكداً أن الحضور في المرة الأولى فقط سيكون من دون مقابل.

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