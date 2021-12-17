الحوسني يظفر بلقب «التسعيرة» للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس حميد خليل الحوسني، بلقب سباق التسعيرة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً المخصص للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 131 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الحوسني اللقب على صهوة الجواد «دوكا دي لوك» المملوك إلى إسطبلات العزم، بعدما أنهى المرحلة الأولى من السباق في المركز الثاني بينما تقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية، ثم تراجع إلى الوصافة مجدداً في المرحلة الثالثة، قبل أن ينهي السباق في المرحلة الرابعة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني الفارس خلفان جمعة بالجافلة، على صهوة الجواد «هودينيس فاير» المملوك إلى إسطبلات ماس 7، بينما جاء في المركز الثالث الفارس الباكستاني إحسان خان، على صهوة الجواد «دافلين بارك»، المملوك إلى إسطبلات المغير.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس خلفان جمعة بالجافلة المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الجواد «هودينيس فاير» المملوك إلى إسطبلات ماس 7، مسجلاً زمناً قدره 1:20:22 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس حميد خليل الحوسني، على صهوة الجواد «دوكا دي لوك» المملوك إلى إسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 1:21:19 ساعة، وتبعه في المركز الثالث الفارس فهد علي محمد، على صهوة الجواد «سايجون دي لافون»، المملوك إلى إسطبلات الخيول، بزمن قدره 1:22:37 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في صراع المنافسة على اللقب، بعدما تقدم الفارس حميد خليل الحوسني من المركز الثاني إلى الأول بزمن قدره 1:16:27 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس خلفان جمعة بالجافلة إلى الوصافة بزمن قدره 1:17:34 ساعة، في المقابل قفز الفارس أحمد صالح الشحي، من المركز الـ11 إلى الثالث على صهوة الجواد «بانفيرت» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 1:12:22 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما استعاد الفارس خلفان جمعة بالجافلة الصدارة بتقدمه إلى المركز الأول بزمن قدره 1:03:09 ساعة، بينما تراجع الفارس حميد خليل الحوسني، إلى المركز الثاني، بزمن قدره 1:03:45 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الباكستاني إحسان خان، متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «دافلين بارك» المملوك إلى إسطبلات المغير بزمن قدره 1:15:28 ساعة.

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