المشاركون في بطولة دبي الدولية للمظلات: «شكراً حمدان بن محمد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد المشاركون في بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات أن النجاحات والمكاسب التي حققتها البطولة لم تكن لترى النور لولا الدعم المستمر واللامحدود الذي تحظى به الرياضات الجوية من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموّه على أن تعود البطولة إيذاناً بعودة النشاط الدولي للرياضات الجوية، بعد أن أصبحت الإمارات قبلة دول العالم لهذه الرياضة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «ترجم وفود 30 دولة أميركية وكندا وأوروبية وآسيوية وإفريقية وعربية هذه المشاعر إلى واقع ملموس، بحرصهم كل بلغته من تسجيل صوتي يقول: (شكراً شيخ حمدان بن محمد) لإهدائه إلى سموّه، تعبيراً عن مشاعرهم النبيلة تجاه سموّه، وتثميناً لرعاية ودعم سموّه للبطولة».

وكان اليوم الافتتاحي لبطولة النفق الهوائي قد شهد منافسات مثيرة وسط حضور جماهيري مميز، تابع المنافسات بإيجابية وتفاعل مع الأداء، سواء على الصعيد الفردي أو الثنائي أو الرباعي أو الثماني أو الفري ستايل. وعلى صعيد مسابقة الثماني، تصدرت روسيا بعد الجولة الرابعة من البطولة برصيد 92 نقطة، وفي الرباعي المفتوحة جاء في المركز الأول بعد نهاية الجولة الرابعة منتخب إندونيسيا برصيد 97 نقطة، وتصدرت الكويت مسابقة الثنائي المفتوحة برصيد 73 نقطة، أما الفري ستايل فقد انفرد بالصدارة بعد خمس جولات الفرنسي لاوري لوب برصيد 64.5 نقطة.

على صعيد آخر، حققت لاعبتنا كوميليا ميهاي نتائج طيبة في التزحلق على الماء واحتلت المركز الثاني على الترتيب العام، بعد أن حققت المركز الثاني في مسابقة المسافة، والثالث في السرعة، والسابع في الهدف، لتحصد ثلاث ميداليات (فضية وبرونزيتان).

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