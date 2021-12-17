سعيد الشامسي ينتزع كأس جميرا للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الفارس سعيد أحمد الشامسي بلقب كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 214 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، بينما يقام اليوم سباق التسعيرة لمسافة 120 كيلومتراً المخصص للإسطبلات الخاصة.

وحسم الشامسي اللقب بعدما تصدّر مراحل السباق الأربع على صهوة الجواد «دايليم دو باي فور» المملوك إلى إسطبلات إم 7، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «فالينيور» المملوك إلى إسطبلات جميرا، وحل ثالثاً الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «سارغون» المملوك إلى إسطبلات إف 3.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس سعيد أحمد الشامسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الجواد «دايليم دو باي فور» المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:23:41 ساعة، وتبعه في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «فالينيور» المملوك إلى إسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1:24:09 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «تانين» المملوك إلى إسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1:24:11 ساعة.

وحافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 1:16:14 ساعة، بينما تقدم الفارس فارس أحمد المنصوري من المركز الثالث إلى الثاني بزمن قدره 1:17:17 ساعة، وتقدم الفارس سعيد محمد المهيري من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «سبيكتاكولار» المملوك إلى إسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 1:17:22 ساعة.

وتمسك الفارس سعيد الشامسي بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً وجاء في المركز الأول بزمن قدره 57:18 دقيقة، وواصل الفارس سعيد المهيري تقدمه وصعد إلى المركز الثاني بزمن قدره 57:00 دقيقة، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «سارغون» المملوك إلى إسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 56:47 دقيقة.

• 214 فارساً وفارسة شاركوا في كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

• الشامسي حسم اللقب بتصدّره مراحل السباق الأربع.

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