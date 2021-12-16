شابوفالوف وموراي يسجلان انطلاقة قوية في "تنس مبادلة"

المصدر: الإمارات اليوم

سجّل النجم الكندي المصنف الرابع عشر عالمياً دينيس شابوفالوف بدايةً قوية في اليوم الأول لبطولة مبادلة العالمية للتنس بأبوظبي، حيث تمكّن من التغلّب على الأمريكي تايلور فريتز في مباراةٍ حماسية استمرت على مدى 55 دقيقة على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وحصد البطل الكندي نتيجة 6-3 و6-0، ليتأهل بذلك لمواجهة أندري روبليف في اليوم الثاني من البطولة.

وفي ثاني مباريات اليوم الأول للبطولة، تمكّن أندي موراي من التغلّب على نظيره البريطاني دان إيفانز بنتيجة 6-3 و6-2، وذلك بعد مباراةٍ قوية أعادت لجمهور البطولة حماسة التواجد على مدرجات التشجيع. وبفوزه على إيفانز، تمكّن موراي من حجز مكانٍ له في مباريات اليوم الثاني، حيث يواجه أندريه روبليف في اليوم الثاني للبطولة.

وأكد موراي استعداده لمباراته المرتقبة مع نادال، مشيراً إلى أن الأجواء الودية للبطولة تتيح للاعبين التركيز على الأداء، خاصةً وأن البطولة لا تفرض ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم، ما يمنح جمهور البطولة تجربةً مميّزة.

وتستمر منافسات البطولة غدا، والتي تشهد مباريات تحديد أصحاب المركز الخامس والسادس بين فريتز وإيفانز، بالإضافة لتتمة التصفيات بين شابوفالوف وروبليف، وموراي ونادال، ليتأهل الفائزون منها لمباراة النهائي، فيما ينافس الخاسران على المركز الثالث.

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