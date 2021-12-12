شباب الأهلي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة لـ «اختراق الضاحية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق نادي شباب الأهلي لقب «الرجال» في الفرق، بجانب تفوقه في الفردي عن طريق أنور القوز، ضمن منافسات كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية والتي أقيمت أول من أمس في كلباء.

وقام بتتويج الفائزين، الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، بحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور محمد المر. وهيمنت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الثلاثة الأولى في الأشبال بنات للفردي، ونال البطائح لقب فردي الناشئات عن طريق هارشيب كاور، وذهب لقب الفرق للناشئات إلى نادي الإمارات. وحصد نادي الشارقة لرياضة المرأة لقب فردي الشابات بواسطة أنجريد فيليرز ومريم البلوشي، ولقب فردي السيدات عن طريق شلوي أوريل، بجانب فوزه بلقب الفرق للسيدات.

وظفر نادي الشارقة بالمركز الأول في فردي الأشبال بنين عن طريق عادل جيمي، ونال الحمرية لقب الفرق في الأشبال بنين، كما تصدر فئة فردي الناشئين عن طريق جمال عبدالناصر، بينما نال الفجيرة لقب الفرق في الناشئين. ونال كلباء لقب الشباب في الفردي عن طريق حمد محمد، وفرق الشباب أيضاً.

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