«البادل تنس» يعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة سعيد بن مكتوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترأس الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بعد إعادة تشكيله للدورة 2020-2024. وتم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويضم المجلس ثمانية أعضاء، إلى جانب توزيع المناصب الإدارية خلال الاجتماع. وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في تصريح صحافي، إن «الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، يجعلنا نعيش أيام عيد الاتحاد الخمسين وكلنا ثقة وتطلع للمزيد من الحصاد والتفوق في المستقبل، وأن نواصل العمل بكل عزيمة وإخلاص من أجل خدمة الوطن الغالي».

ويضم مجلس الإدارة في عضويته: خليفة خوري نائباً للرئيس، إسماعيل الهاشمي النائب الثاني للرئيس، سعيد المري أميناً عاماً، عمر المرزوقي مديراً للمنتخبات والبطولات، عواطف السويدي مدير الاستراتيجية والتطوير، عبدالله بن سوقات مدير التسويق، عيسى شريف مدير الاستثمار والمالية، فاطمة المضرب مدير اللجنة النسائية والإعلامية.

وشكر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الأعضاء الذين يواصلون عملهم في الاتحاد في الدورة الجديدة على جهودهم خلال السنوات الماضية. وقال إنهم أسهموا في هذه النقلة التي تعيشها رياضة البادل تنس على الأصعدة الفنية كافة والانتشار والشعبية المتزايدة، كما أكد أن الأعضاء الجدد لديهم من الخبرات والكفاءات التي تؤهلهم لدعم المسيرة ومواصلة عملية التطوير والارتقاء بالعمل من أجل تحقيق الأفضل لهذه الرياضة التي حققت نجاحات قياسية في فترة زمنية قصيرة نسبياً في الإمارات.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض روزنامة الموسم الحالي الذي يضم بطولات تقام في مختلف مناطق الدولة، إذ تشهد رياضة البادل تنس زيادة واضحة في أعداد ممارسي اللعبة، إلى جانب مراجعة ما تحقق من فوائد من تطبيق نظام تصنيف البطولات والنقاط التي يحصل عليها اللاعبون في مشاركاتهم للعمل وفق آلية فنية واضحة في عملية البناء للمستقبل.

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