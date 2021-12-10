تعرف إلى نتائج تجارب الجمعة على حلبة "مرسى ياس"

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

تبادل الهولندي ماكس فيرشتابين سائق فريق "ريد بُل-هوندا"، والبريطاني لويس هاميلتون سائق فريق "مرسيدس"، اليوم، السيطرة على نتائج التجارب الحرة الأولى والثانية، في سباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" الذي ينطلق بعد غدٍ الأحد على حلبة "مرسى ياس"، ويعد الجولة الختامية في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" للسيارات.

وعكس تبادل فيرشتابين وهاميلتون، تسجيل الأزمنة الأسرع للطواف على حلبة "مرسى ياس" في كلتا التجارب، حدة المنافسة التي تجمع السائقين في صراعهما على لقب بطولة العالم للسائقين للموسم الحالي، لكونهما يدخلان سباق "أبوظبي" وهما متشاركين صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 356.5 نقطة لكل منهما.

ونجح فيرشتابين في التجارب الحرة الأولى، تسجيل أزمنة سريعة على المسار الجديد لحلبة "مرسى ياس" خاصة مع استخدامه الإطارات الأكثر نعومة الـ "سوفت" ليتصدر مع نهاية هذه التجارب بزمن بلغ دقيقة و25 ثانية، وتسعة أجزاء بالألف من الثانية، متفوقاً على ثنائي فريق مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانياً بفارق 196 جزء من الثانية، والبريطاني لويس هاملتون الذي جاء بالمركز الثالث بفارق 346 جزء من الثانية عن فيرشتابين المتصدر.

وفي التجارب الحرة الثانية، استطاع البريطاني هاميلتون استعادة اتزانه، وتسجيل الزمن الأسرع في الطواف على الحلبة وانتزاع المركز الأول، محققاً دقيقة و24 ثانية 691 جزء من الثانية، بفارق 343 جزء من الثانية عن سائق فريق "آلبين" الفرنسي ستيبان أوكون في المركز الثاني، وتراجع أداء فالتيري بوتاس السائق الثاني في فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرشتابين في هذه الحصة من التجارب، بحلولهما بالمركزين الثالث والرابع، بزمن بلغ دقيقة 24 ثانية وثلاثة أجزاء بالألف من الثانية لبوتاس، مقابل دقيقة 24 ثانية و332 جزء من الثانية لفيرشتابين.

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