29 دولة تشارك في بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات

المصدر: دبي ■ وام

تنطلق، اليوم، الجولة الأولى من منافسات بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويشارك فيها 350 متسابقاً يمثلون 29 دولة، وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بنادي سكاي دايف دبي في جميرا.

وتعود البطولة لاستئناف منافساتها بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة «كورونا»، كما تقام بالتزامن معها منافسات «بطولة الخليج» التي يشارك فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث من المقرر أن تشارك الإمارات مستضيف البطولة بثلاثة فرق، اثنان منها في البطولة الدولية وفريق واحد في البطولة الخليجية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الرياضات الجوية، نصر النيادي، أن الفرق الإماراتية الثلاثة التي ستشارك في البطولتين (الدولية والخليجية) استعدت جيداً، من خلال مشاركتها أخيراً في بطولة «السيزم» التي أقيمت في قطر، مؤكداً أن حظوظ جميع الفرق المشاركة متساوية باستثناء الإمارات مستضيفة البطولة، وروسيا التي أقامت معسكراً تدريبياً في العاصمة أبوظبي، تأقلمت من خلاله على الطقس ودخلت أجواء المنافسات مبكراً، التي تتضمن ثلاث مسابقات في دقة الهدف والتزحلق على الماء والتماسك «رباعي وثماني».

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