انطلاق مونديال المواي تاي بمشاركة الإمارات

المصدر: بانكوك ■ وام

يشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم للمواي تاي 2021، التي انطلقت منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى 11 الجاري بمشاركة 900 لاعب من 95 دولة.

وتضم بعثة المنتخب 21 لاعباً في مختلف الأوزان.

وكانت القرعة قد أوقعت حارب البلوشي أمام اللاعب الليبي فهد زلتني، ويقابل عزيز الحمادي اللاعب الهولندي فين دي جونغ في الدور نصف النهائي، ويواجه محمد الشعري التايلاندي بولي سانجداو في الدور النهائي.

أما في فئة 12 و 13 سنة فوضعت القرعة حمدان المنصوري مع اللاعب سيزر ديهيزا من مولدوفا، وبشار الصوالحة مع اللاعب محمد عيسى من المملكة المتحدة، ويلتقي جسار الصوالحة مع اللاعب أنطون اورتيغا من البارغواي في الدور نصف النهائي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة محمد عادل للاعب الماليزي محمد أحمد في دور الـ16 تحت 23 سنة، ومحمد سعيد مع الماليزي محمد آفاق.

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