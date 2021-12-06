التصويت على فئة الناشئين لجائزة الإبداع الرياضي ينتهي 31 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حدّدت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، يوم 31 الجاري للتصويت على فئة الناشئين للدورة الـ11، من خلال قناة دبي الرياضية، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة mbrawards.

وتواصل الجائزة تكريم الناشئين الإماراتيين المبدعين من أصحاب الإنجازات المميزة، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

وقال بيان صحافي صادر عن مجلس أمناء الجائزة: «إن مجلس أمناء الجائزة، برئاسة مطر الطاير، اختار ستة رياضيين ناشئين من أصحاب الإنجازات العالمية الكبيرة، اختارتهم لجنة التحكيم للوصول الى المرحلة النهائية، وتخضع لتصويت الجمهور بموجب إنجازاتهم العالمية، إذ سيتم احتساب نتائج تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم مناصفة، ليتم تكريم الفائزين خلال الحفل الختامي، الذي يُجرى في التاسع من يناير المقبل، وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت».

وضمّت قائمة المرشحين كلاً من: محمد سعيد بن حم العامري، لحصوله على المركز الأول ثلاث مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمّل - سلوفاكيا 2019، والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار. وسيف جاسم المنصوري، الحائز ميدالية ذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا لعام 2019، وميدالية فضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين 2019. واليازية طارق عبدالسلام، لحصولها على ميدالية فضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر. ورحمة خلفان المرشدي، لحصولها على ميدالية فضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات. وسلوى أحمد المنصوري، لحصولها على ميدالية برونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا. ويوسف راشد المطروشى، الحائز أربع ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر، إضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، وحقق إنجازاً تاريخياً، بعد أن أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100.

• يتم احتساب نتائج تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم مناصفة، لتكريم الفائزين.

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