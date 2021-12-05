محمد الشرقي يتوّج الفائزين في بطولة العالم للزوارق السريعة

المصدر: الفجيرة ■ وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حرص الإمارة على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية المحلية والدولية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بالرياضات البحرية وتشجيع إقامة المنافسات التي تعزز حضور الإمارة في النشاط الرياضي العالمي.

جاء ذلك خلال تتويج سموه، يرافقه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة - جائزة الفجيرة الكبرى، التي أقيمت برعاية سموه على كورنيش الفجيرة، بتنظيم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. وفاز بالمركز الأول شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، ونال المركز الثاني الزورق الإيطالي 6 «موناكو» بقيادة توماسو يولي وماثيو نيكوليني، بينما حصل زورق فريق أبوظبي على المركز الثالث بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري. وبارك سموه للمتوَّجين فوزهم في جولات المنافسة، وتحقيقهم المراكز المتقدمة في المنافسات الرياضية، كما أشاد سموّه بمستوى تنظيم البطولة الذي يؤكد جاهزية إمارة الفجيرة لإنجاح استضافة الأحداث الرياضية الدولية وتحقيق أهدافها.

حضر حفل التتويج مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي.

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