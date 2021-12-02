راشد بن حميد: رؤية القيادة الحكيمة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

هنّأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، القيادة الرشيدة والشعب وكل من يقيم على أرض الدولة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، والاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً أن «الإمارات حققت تقدماً مذهلاً خلال الخمسين سنة الماضية، وتتطلع إلى تحقيق مزيدٍ من التطور والتقدم في الخمسين سنة المقبلة». وأشار إلى أن «رؤية القيادة الحكيمة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وحققت لها مكانة مرموقة بين الأمم».

وقال: «إن رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين وضعت القاعدة الأساسية للتطور، حيث ركّز المغفور له الشيخ زايد على بناء الإنسان وتعليمه وتوفير أفضل الفرص له من أجل أن يُسهم في البناء ويصنع المجد والازدهار، وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وعبر رئيس الاتحاد عن فخره بدور المرأة الإماراتية الكبير خلال مسيرة الخمسين عاماً الماضية، مؤكداً أنها ستلعب دوراً أكبر في مسيرة التنمية لأنها مؤهلة للقيام بأدوار عظيمة في المستقبل. ودعا الأسرة الرياضية إلى رفع وتيرة العمل والعطاء من أجل مواكبة التطور الحاصل في بقية القطاعات، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للرياضة يستحق من الجميع العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات القارية والدولية.

• دعا الأسرة الرياضية إلى رفع وتيرة العمل والعطاء.

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