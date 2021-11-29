الأوكرانية داريا تتوّج بـ «دولية الحبتور للتنس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّجت اللاعبة الأوكرانية داريا سنيجور بطلةً لفردي النسخة الـ24 من بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات، التي اختتمت أول من أمس بملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور غراند بالجميرا، بمشاركة 85 لاعبة تنافسن على جوائز مالية تجاوزت 100 ألف دولار، كما اختتمت بطولة كأس الحبتور الخامسة للاعبين واللاعبات المحليين بفئاتها العمرية المتنوعة، التي حظيت بمشاركة واسعة من الجنسين.

وكان في مقدمة حضور اليوم النهائي، الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وخلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور، ونائب رئيس اتحاد التنس أحمد عبدالملك، والأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي، ومديرة البطولة نورة بدوي، بجانب حضور جماهيري كبير.

ونالت اللاعبة الأوكرانية داريا سنيجور، كأس البطولة ومبلغ 15 ألفاً و239 دولاراً، بعد تغلبها في المباراة النهائية على السلوفاكية كرستينا كودجوفا التي نالت 8147 دولاراً، في مباراة انتهت بفوز داريا بمجموعتين دون رد بواقع «6-3 و6-0» واستغرقت 55 دقيقة.

وأعرب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، عن سعادته بحضوره اليوم الختامي، مؤكداً أن البطولة لها فضل كبير في انتشار اللعبة ليس فقط في الإمارات، وإنما في المنطقة بشكل عام، خصوصاً على صعيد السيدات والأطفال.

وقال الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم: «يعود الفضل لاستمرار هذه البطولة القوية إلى الدعم الذي يقدمه رجل الأعمال خلف الحبتور، والذي يصر على دعم التنس عموماً والبطولة خصوصاً، وأتوجه بالشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور على هذا الدور الرائع في دعم الرياضة عموماً، وخصوصاً التنس، كما أتوجه بالشكر إلى كل اللاعبات المشاركات في البطولة، وكذلك البطولات التي صاحبت البطولة الرئيسة، والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين».

وعن مدى رضاه عن خطة الاتحاد الساعية لنشر اللعبة على نطاق واسع، قال: «اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، ونحن نتمنى الأفضل، ونتطلع لمستقبل أفضل بخصوص هذه النقطة، فنحن نسعى لنشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم».

وألقى رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، كلمة في حفل الختام، رحب فيها بالحضور وشكرهم على وجودهم، وأعرب عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة التي حققت أهدافها، وتوجه بالشكر إلى الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد الإمارات، على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فريق العمل والمتطوعين، وإلى أسرة فندق وسبا الحبتور غراند.

وقام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، وخلف الحبتور، بتتويج أبطال كأس الحبتور الخامسة للاعبين المحليين، ثم قاما بتتويج أبطال البطولة الرئيسة بدءاً بالزوجي، ثم الفردي.

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