قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي.. "لفت النظر للفجيرة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي في بيان: "اطلعت اللجنة على تقرير مراقب المباراة التي جمعت نادي الذيد مع نادي الفجيرة في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي الفجيرة لدخول شخص من غير المخولين لهم بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين".

وأضاف: "نظرت اللجنة أيضاً في تقرير مراقب مباراة فريق يونايتد أمام فريق أتلتيكو آرابيا في الجولة الخامسة لدوري الدرجة الثانية، وقررت فرض غرامة مالية على نادي أتلتيكو آرابيا قدرها ألفان درهم لتأخره في النزول لأرض الملعب لمدة ثمان دقائق قبل بداية الشوط الأول للمباراة".

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