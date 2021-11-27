نهيان بن زايد: ماراثون أدنوك أبوظبي منصة ملهمة في التوعية والتثقيف الرياضي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركة الكبيرة والتفاعل المميز الذي شهده ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الثالثة بجميع سباقاته، مؤكداً أن «ماراثون أدنوك أبوظبي بات منصة ملهمة في التوعية والتثقيف الرياضي». وقال سموه: «نجاحات الماراثون تدل على مكانته المرموقة وقيمته العالمية وتأثيره الكبير على حياة أفراد المجتمع، بعد أن بات واحداً من الأحداث الرياضية المهمة والمنصات الملهمة في التوعية والتثقيف، وترسيخ أهمية الرياضة في النمط اليومي والصحي، إلى جانب اسهاماته المميزة في نشر الثقافة الرياضية، وتكوين فرق مجتمعية للجري تستعد وتتأهب للمشاركة في الماراثون على مدار السنة». وأضاف: «هذا الأمر يعزز ويدعم مؤشر جودة الحياة واستدامة النمط الإيجابي لرفع معدلات لياقة عموم فئات المجتمع، ما يقودنا لمجتمع نشيط تملؤه السعادة وكل مقومات الحياة العصرية».

وقال سموه: «تمثل مشاركة 12 ألف في سباقات ماراثون أدنوك أبوظبي مكسباً جديداً للتطور الرياضي المجتمعي في أبوظبي، ونجاحات مهمة وإضافية لمسيرة تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي يلتقي بها نجوم العالم وفئات المجتمع»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وإسهاماتها في تأمين النجاح للحدث العالمي المرموق وإقامته في بيئة آمنة تولي أهمية كبيرة لصحة وسلامة عموم فئات المجتمع.

• مشاركة 12 ألف متسابق مكسب جديد للتطوّر الرياضي المجتمعي في أبوظبي.

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