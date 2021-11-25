موريكاوا وماكلروي يشاركان في «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة الأميركي كولين موريكاوا، الفائز أخيراً بلقب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، والأيرلندي روري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، أولى محطات سلسلة بطولات رولكس في إطار جولة (دي بي ورلد 2022) في جزيرة ياس بأبوظبي. وتقام البطولة المرموقة في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس للمرة الأولى من 20 حتى 23 يناير 2022.

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