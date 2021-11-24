تعرف إلى أبرز الأحداث الرياضية في دبي خلال يوم الجمعة 26 نوفمبر

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تشهد دبي تنظيم 24 فعالية رياضية خلال يومي الجمعة والسبت 26 و27 نوفمبر 2021، من بينها 4 بطولات دولية و20 فعالية مجتمعية في مختلف الرياضات المتنوعة، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في كافة أنحاء دبي خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة الآلاف من مختلف الفئات العمرية ومن كافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة. فيما يلي ملخص لأبرز الأحداث:

الجمعة 26 نوفمبر

-تحدي دبي للجري، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة (30×30) فجر الجمعة 26 نوفمبر.

-مسيرة المشي لمكافحة مرض السكري، الجمعة 26 نوفمبر من بوابة رقم 1 في حديقة زعبيل.

-الجمعة 26 نوفمبر، تختتم منافسات بطولة العالم الأساتذة للبولينغ للفئات العمرية من 55 إلى 65 عام، التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر.

-يستضيف إكسبو دبي 2020 منافسات بطولة العالم للشطرنج التي تنطلق الجمعة 26 نوفمبر حتى 16 ديسمبر.

-الجمعة 26 نوفمبر تنطلق بطولات العرب الفردية للشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع 2021 للرجال والسيدات، في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، وفي فندق أوكسيدنتال بمنطقة الجداف.

-تتواصل تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم للكريكت للسيدات نيوزيلندا 2022، وتقام التصفيات في أكاديمية آي سي سي للكريكت في مدينة دبي الرياضية حتى 29 نوفمبر.

-بطولة الإمارات للكروسفت في نادي ماكس آند إيجل.

بطولة الجمباز الإيقاعي في أكاديمية أسباير.

بطولة سبورتس للملاكمة في حديقة دبي لاستثمار بمجمع دبي للاستثمار.

ملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي الثاني للريشة الطائرة في الهواء الطلق في إكسبو دبي 2020.

بطولة السباحة الشاطئية في شاطئ جي بي آر.

بطولة جامعة دبي لسباعيات الرجبي في جامعة دبي بمنطقة الصفوح.

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