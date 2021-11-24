فرحان ومروان يحصدان بطولة الرجال في كأس دبي للبادل تنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز اللاعبان الإماراتيان، فرحان هدى ومروان قيسي، بلقب بطولة الرجال للفئة (ج+) في كأس دبي للبادل تنس، إحدى أبرز الفعاليات على أجندة تحدي دبي للياقة.

وقال بيان صحافي: «قدم اللاعبان أداءً رائعاً اتسم بالدقة والتركيز، ما مكنهما من الفوز على منافسيهما عمر إبراهيم وعبدالله الأميري بنتيجة 6-1 و 6-4، وانتزاع لقب البطولة بحضور جمهور عريض بملعب بادل بوينت في رأس الخور».

من جانبه، قال فرحان هدى في تصريحات صحافية: «تشهد رياضة البادل تنس نمواً متسارعاً في الإمارات، وأشعر بالفخر لفوزي بلقب الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، كما أتطلع الآن إلى الفوز ببطولة دبي الدولية لأساتذة البادل تنس، وتحقيق لقب أفضل لاعب في الإمارات».

وفي منافسات الفئة (ج)، استطاع اللاعبان محمد خليفة وجامع سعيد تقديم مباراة حماسية والفوز على منافسيهما محمد الكتبي وعبدالله بن سارود، بنتيجة 6-3 و6-4، على أرض ملعب زعبيل.

وتنطلق منافسات بطولة الرجال للفئتين (أ) و(ب) اليوم، وتستمر حتى 27 الجاري، بأكاديمية البادل تنس العالمية في دبي، حيث تختتم المباراة النهائية في بطولة الهواة بكأس دبي للبادل تنس سلسلة المباريات المفتوحة التي استمرت لشهر كامل؛ والتي بدأت بدوري استثنائي تنافست على لقبه سيدات من مختلف أنحاء الإمارات على أرض ملعب جست بادل بميناء راشد لمدة ثلاثة أيام، بين 11 و13 نوفمبر.

ويتعاون كأس دبي للبادل تنس مع أكثر من 10 نوادي بادل تنس، لتوفير جلسات تدريب مجانية لتلبية تطلعات تحدي دبي 30×30. للحجز في جلسات التدريب المجانية، أو التسجيل في الدوري أو البطولة المخصصة لجميع الفئات والمستويات.واستقطبت الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس قائمةً من الشركاء البارزين، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للبادل تنس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ووب، والطاير للسيارات، ومستشفى وعيادات فاليانت، وشركة أوكادوك، وشركة بركات، وريد بُل، وشركة فيد فيت، وتطبيق واتروا

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