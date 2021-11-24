ميرزا والمنصوري يختتمان بطولة المضمار بذهبية «الماديسون»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ القاهرة

حقق بطلا منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ذهبية سباق الماديسون، ليختتم المنتخب بطولة المضمار بأفضل نهاية، بعدما حقق صدارة السباق بفارق كبير عن كل المشاركين، ليصل عدد الميداليات الإماراتية في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، حتى الآن إلى 43 ميدالية ملونة، منها 11 ذهبية و18 فضية و14 برونزية، وهو عدد تاريخي لدراجات الإمارات في البطولات العربية.

وتنطلق اليوم بطولة الدراجات الجبلية ويشارك فيها المنتخب بفئتي كبار وشباب، وتختتم بسباق BMX يوم السبت المقبل، قبل الإعلان عن ختام البطولة.

وكان يوسف ميرزا قد اختتم اليوم الثالث من بطولة المضمار بذهبية سباق النقاط لمسافة 25 كم.

وشهد مراسم تتويج يوسف ميرزا بالميدالية الذهبية وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري والإفريقي، الدكتور وجيه عزام، حيث كرما الفائزين.

واختتم منتخب إناث الإمارات مشاركته في البطولة ببطولة المضمار، وحققن 21 ميدالية ملونة، وهو عدد تاريخي لمنتخب الإناث الذي يشارك في البطولة بفئتي الإناث والسيدات وتحت 23 سنة.

وأبدى رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، سعادته بما تحقق لدراجات الإمارات، موجهاً الشكر إلى كل أعضاء البعثة من دراجين وإداريين، على ما قاموا به في جهد في البطولة العربية، خاصة أن ما حدث لم يكن قد تم الإعداد الجيد له، خاصة في المضمار، بسبب صيانة مضمار الاتحاد منذ عامين، وتمنى التوفيق للمنتخب فيما تبقى من منافسات.

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