الشامسي يحرز ذهبية "التراب" في بطولة الإمارات الشاملة للرماية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق الرامي سيف الشامسي المركز الأول و الميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة " التراب" ضمن منافسات بطولة الإمارات الشاملة التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف ضمن خطة نشاط الموسم لاتحاد الرماية.

جمع الشامسي في النهائي 40 طبقا بينما كان قد حقق في الدور التأهيلي 113 طبقا، و جاء الرامي الواعد وليد العرياني في المركز الثاني واستحق الميدالية الفضية بعد أداء متميز في الدور التأهيلي بواقع (110 أطباق ) والنهائيات (38 طبقا) .

و جاء ثالثا الرامي الأولمبي ظاهر العرياني و نال الميدالية البرونزية بعد أن حل في التأهيلي رابعا برصيد 108 أطباق وحقق في النهائيات 32 طبقا.

أما حمد بن مجرن الذي تصدر الدور التأهيلي برصيد 114 طبقا فقد جاء في النهائيات خامسا برصيد 26 طبقا بعد أن ظهرت عليه علامات الإجهاد وتبعه في المركز السادس أحمد يحيى الحمادي وحقق في النهائيات 17 طبقا.

و شهدت البطولة مشاركة الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم للمرة الأولى والذي سيشكل إضافة جديدة لمنتخب رماية التراب في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى مشاركة الرامي المخضرم عمر الورشو بعد طول غياب بينما غاب عن المشاركة هذه المرة الرامي الموهوب عبد الله بوهليبه بسبب سفره خارج البلاد قبل البطولة.

و الطريف أنه لم يتمكن أي رام من تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الخمس أي 25 من 25 طبقا وهي ظاهرة تستدعي البحث.

وعلى صعيد الناشئين فقد حقق المركز الأول واستحق الميدالية الذهبية الرامي الصاعد محمد سعيد بن حم وجمع 84 طبقا، بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية أحمد قحطان النعيمي وحقق 83 طبقا ليؤكد ابن حم أحقيته في المنافسة على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وحل علي فواز علي ثالثا ونال الميدالية البرونزية.

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