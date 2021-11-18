4 من لاعبي مونديال الكاراتيه يودعون المونديال

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ودّع أربعة من لاعبي المنتخب الوطني للكوميتيه منافسات بطولة العالم للكاراتيه، المقامة حالياً في نسختها الـ25 بضيافة مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، وتمتد حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة، بعد خروج سليمان الملا وأحمد سالم من الدور الثاني في مسابقات وزنَي تحت 86 و67 كيلوغراماً، واستكملت بخسارة صعبة للاعبة الشابة فاطمة سالم، وبجولة التمايز في وزن تحت 68 كيلوغراماً للسيدات، وآخرها تلقي حوراء العجمي خسارة ثقيلة في منافسات وزن تحت 50 كيلوغراماً.

ولم يحالف الحظ سليمان الملا وفاطمة سالم بعد خسارة الملا مباراته الثانية أمام الروسي ماكسين ساتشكوف بنتيجة 5-6، في وقت فاز في مباراته الأولى بجولة التمايز على حساب السلوفاكي توماس سوكا، بعد التعادل السلبي مع نهاية الوقت الأصلي، فيما عصفت جولة التمايز بأحلام فاطمة سالم بمنح الفوز لمصلحة منافستها الفيتنامية باوت كويفرد، بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي.

وجاء وداع أحمد سالم للمنافسات، بتلقيه خسارة ثقيلة أمام المغربي أنس العامي بنتيجة صفر-7، وهو الأمر ذاته الذي تكرر مع لاعبة المنتخب حوراء العجمي، التي تلقت الهزيمة أمام لاعبة هونغ كونغ يي تينغ تسانغ بواقع صفر-6.

من جهة أخرى، زار وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه، أول من أمس، «إكسبو 2020 دبي»، بدعوة من اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم، وجاءت الزيارة في إطار إتاحة الفرصة للوفود الدولية المشاركة في «مونديال دبي» للرجال والسيدات، التعرف عن كثب، وحضور الحدث الأكبر في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، وزيارة عدد من الأجنحة، وفي مقدمتها أجنحة الإمارات والسعودية، وروسيا وإسبانيا، والتجول في قبة الوصل وبقية أروقة المعرض.

ورافق وفد الاتحاد الدولي رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

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